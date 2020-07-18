Гент із Пластуном у складі обіграв Брюгге – Соболь відзначився асистом

Гент та Брюгге провели контрольний поєдинок, в якому чинні чемпіони Бельгії мінімально поступились. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі

Брюгге – Гент – 2:3

Голи: Баджі, 8, 48 – Ньянгбо, 12, 42, Самоїс, 81

У складі обох команд вийшли по одному українцю – Пластун за Гент і Соболь за Брюгге. Брюгге та Гент обмінялись голами в дебюті поєдинку зусиллями Баджі та Ньянгбо, а ближче до перерви останній оформив дубль. Баджі не забарився та теж відзначився вдруге, однак перемогу Генту приніс Самоїс.

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Додамо, що Пластун та Соболь не дограли поєдинок. Ігор провів на полі 77 хвилин, а Едуард – 60 хвилин, за які встиг асистувати Баджі. Безус та Яремчук так і залишились на лаві для запасних до фінального свистка.

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