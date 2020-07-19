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Соболь признался, как поражение против Гента может помочь Брюгге

19 июля 17:47 - Читати українською
Соболь признался, как поражение против Гента может помочь Брюгге
Эдуард Соболь / фото: Брюгге

Защитник сборной Украины и бельгийского Брюгге Эдуард Соболь поделился впечатлениями после товарищеского матча против Гента (2:3).

"Это была довольно тяжелая игра. Но всегда интересно противостоять сильным соперникам во время предсезонной подготовки.

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Именно таким образом мы должны готовиться к финалу Кубка Бельгии против Антверпена, а также к выступлениям в Лиге чемпионов, где нам придется бороться с еще более сильными соперниками.

С каждой неделей чувствую себя все лучше. Цели на следующий сезон? Выиграть все", – цитирует Соболя официальный сайт Брюгге.

Напомним, чемпионат Бельгии стал одним из немногих в Европе, который решился окончательно остановить сезон из-за пандемии коронавируса. Брюгге был объявлен чемпионом, а Гент занял второе место.

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Теги
Украинцы за рубежом Эдуард Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгия
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