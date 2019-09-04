Соболь спрогнозировал результат матча Сербия – Португалия, который устроит сборную Украины

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился ожиданиями от встречи с Литвой, а также вспомнил о поединке других соперников команды Шевченко.

"Литва – непростая команда, которая умеет бороться на футбольном поле. Сейчас все умеют играть в футбол. Сборная Люксембурга тому подтверждение.

Соболь – о матче с Литвой: Нам крайне необходимы эти три очка

Мы будем стараться играть в свой футбол, первым номером. Думаю, предматчевой тренировки нам хватит, чтобы ознакомиться с искусственным покрытием, на котором будет проходить матч.

В матче Сербии и Португалии буду болеть за ничью. В таком случае наши главные конкуренты потеряют по два очка, что может существенно облегчить нам жизнь. Но это при условии, что мы обойдемся без потерь в Литве", – цитирует Соболя Команда №1.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии. Эта встреча состоится в Днепре.

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