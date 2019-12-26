Соболь оцінив суперників збірної України у групі Євро-2020

Захисник Брюгге та збірної України Едуард Соболь поділився думками щодо перспектив команди Андрія Шевченка у фінальній частині Євро-2020.

"Україна зараз дивує всю Європу, дуже радий за нашу збірну. Національна команда зробила великий крок вперед у своєму розвитку і авторитеті в Європі. І я вірю, що найкращі дні цієї збірної ще попереду.

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Вихід на Євро-2020 – відмінний результат для збірної України, яка не програла жодного поєдинку і вийшла до фінальної частини з першого місця. Цей успіх – наслідок класного взаєморозуміння футболістів і тренерського штабу.

Не хочеться зараз щось конкретизувати про суперників по групі. Всі знають силу збірних Нідерландів та Австрії. І хто б не потрапив до групи з матчів плей-офф, всі команди здатні на сюрпризи. Головне – як всі підійдуть до фінальної частини чемпіонату Європи. На папері, можливо, Нідерланди і є фаворитом. Однак збірна України своєю грою зробить все, щоб спростувати ці припущення", – розповів Соболь в інтерв'ю Команда№1.

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Нагадаємо, Україна на Євро-2020 зіграє 14 червня проти Нідерландів та 22 червня проти Австрії. Третій суперник "синьо-жовтих" стане відомий у березні наступного року.