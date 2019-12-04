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Маркевич виділив збірну, яку не хотів би бачити у групі України на Євро-2020

21:58 70 Читать на русском
Маркевич виділив збірну, яку не хотів би бачити у групі України на Євро-2020
Мирон Маркевич / Фото з вільних джерел

Легендарний український тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо збірних, які можуть потрапити у групу збірної України на Євро-2020.

"Ні в якому разі не треба розслаблятися. Нідерланди – серйозна команда, і Австрія не подарунок.

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Не хотілося б, щоб попалася Румунія, оскільки з нею доведеться грати в Бухаресті. Але Білорусь і Косово – теж серйозні команди, тому треба бути готовим, не можна розслаблятися. Начебто група і не є чимось особливим, але потрібно дуже серйозно готуватися і пройти якнайдалі", – сказав Маркевич у коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, фінальна частину Євро-2020 розпочнеться 12 червня і триматиме до 12 липня.

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Теги
Україна Україна Румунія Румунія Мирон Маркевич Євро-2020
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