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Соболь офіційно став гравцем Брюгге

4 липня 10:52 3761 Читать на русском
Соболь офіційно став гравцем Брюгге
Едуард Соболь / Getty images

Захисник Шахтаря Едуард Соболь продовжить кар'єру в чемпіонаті Бельгії.

Брюгге орендував Соболя до кінця сезону 2019/20, а також зможе повністю викупити контракт гравця у Шахтаря, повідомляє прес-служба бельгійського клубу.

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24-річний оборонець збірної України перебуває на контракті з донеччанами з 2013 року, але зіграв за першу команду лише 14 матчів. Натомість більшість часу він провів в орендах, виступаючи за Металург Д, Металіст, Зорю, празьку Славію і Яблонец.

Після сезону 2018/19 Едуард Соболь повернувся до табору Шахтаря, проте, не поїхав на тренувальний збір "гірників" до Німеччини.

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Трансфери Шахтар Шахтар Головне Трансфери чемпіонату України Бельгія Едуард Соболь Едуард Соболь Брюгге Брюгге
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