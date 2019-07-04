Соболь официально стал игроком Брюгге

Защитник Шахтера Эдуард Соболь продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Брюгге арендовал Соболя до конца сезона 2019/20, а также сможет полностью выкупить контракт игрока у Шахтера, сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

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24-летний защитник сборной Украины находится на контракте с дончанами с 2013 года, но сыграл за первую команду всего 14 матчей. Однако большинство времени он провел в аренде, выступая за Металлург Д, Металлист, Зарю, пражскую Славию и Яблонец.

После сезона 2018/19 Эдуард Соболь вернулся в лагерь Шахтера, однако, не поехал на тренировочный сбор "горняков" в Германию.

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