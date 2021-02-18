"Коли в твоєму розпорядженні гравці такого класу, правильно організувати гру оборони не складає великих труднощів. Ми вже розуміємо один одного не те що з півслова, а з півпогляду. Мехеле, Мата, Денсвіл, Рікка, Соболь – це просто захисники від бога і грати з ними для мене одне задоволення.

Соболь: Брюгге хоче пройти Динамо, а потім буде рухатись крок за кроком

Чому на відміну від попереднього у цьому сезоні ми набагато рідше бачимо в основному складі команди Едуарда Соболя? Думаю, що тут – звичайний збіг несприятливих ситуацій. Нагадаю, що через епідемію підготовка до цього сезону у нас пройшла не зовсім повноцінно і тому не всі гравці підійшли до старту чемпіонату з ідеальними кондиціями.

Крім того, не забувайте, що Соболь перехворів коронавірусом, а швидко відновитися дано не кожному. Крім того, злий жарт з ним зіграла і та злощасна червона картка, отримана у дуже важливому і відповідальному матчі з Лаціо. Після цього для нашої преси він став свого роду цапом-відбувайлом.

Можливо, частково тому і тренери стали ставитися до нього трохи критичніше і вимогливіше. Перед ними тепер постало питання: хто замінить Соболя у першому матчі в Києві, який він повинен пропустити. Спочатку пробували Рікку, потім зупинилися на Денсвілі. Як на мене, Соболь зараз у чудовій формі, його гра так само надійна і стабільна, як і раніше. Думаю, що вже найближчим часом він повернеться в основу команди, тому що на своїй позиції він зараз просто найкращий", – цитує Міньйоле видання Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 18 лютого, Брюгге у Києві проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо. Початок зустрічі о 17:00.

Динамо – Брюгге: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи