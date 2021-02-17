Український захисник Брюгге Едуард Соболь поділився серйозними намірами своєї команди перед матчем з Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Радий повернутися в Україну. Ми приїхали досягти позитивного результату. У нас є свої цілі в Лізі Європи, ми налаштовані серйозно.

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Хочемо пройти якомога далі. Спочатку Динамо, а потім вже будемо рухатися крок за кроком", – сказав Едуард у коментарі ТК Футбол.

Зауважимо, протистояння киян з Брюгге заплановане на завтра, 18 лютого. Матч розпочнеться о 17:00 за Києвом. Соболь не братиме участі у зустрічі, адже відбуває дискваліфікацію.

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