"Когда в твоем распоряжении игроки такого класса, правильно организовать игру обороны не составляет большого труда. Мы уже понимаем друг друга не то что с полуслова, а с полувзгляда. Мехеле, Мата, Денсвил, Рикка, Соболь – это просто защитники от бога и играть с ними для меня одно удовольствие.

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Почему в отличие от предыдущего в этом сезоне мы гораздо реже видим в основном составе команды Эдуарда Соболя? Думаю, что здесь – обычное стечение неблагоприятных ситуаций. Напомню, что из-за эпидемии подготовка к этому сезону у нас прошла не совсем полноценно и поэтому не все игроки подошли к старту чемпионата с идеальными кондициями.

Кроме того, не забывайте, что Соболь переболел коронавирусом, а быстро восстановиться дано не каждому. Кроме того, злую шутку с ним сыграла и та злосчастная красная карточка, полученная в очень важном и ответственном матче с Лацио. После этого для нашей прессы он стал своего рода козлом отпущения.

Возможно, отчасти поэтому и тренеры стали относится к нему чуть критичнее и требовательнее. Перед ними теперь встал вопрос: кто заменит Соболя в первом матче в Киеве, который он должен пропустить. Сначала пробовали Рикку, потом остановились на Денсвиле. Как по мне, Соболь сейчас в прекрасной форме, его игра так же надежна и стабильна, как и раньше. Думаю, что уже в ближайшее время он вернется в основу команды, потому что на своей позиции он сейчас просто лучший", – цитирует Миньоле издание Zbirna.com.

Напомним, уже сегодня, 18 февраля, Брюгге в Киеве проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо. Начало встречи в 17:00.

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