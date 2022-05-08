У Бельгії сьогодні відбулася зустріч двох головним претендентів на перемогу в чемпіонаті.

Бельгія, чемпіонський плей-офф, 3 тур

Уніон Сент-Жилуаз – Брюгге – 0:2

Голи: Ванакен, 74, Нуса, 90+8

Нереалізований пенальті: Ванзейр, 55 (УСЖ)

У Лізі Жупіле нещодавно завершилася регулярна частина, після чого команди поділили на три групи – борці за чемпіонство, Лігу конференцій і виживання. Уніон Сент-Жилуаз сенсаціно виграв регулярку з відривом у 5 очок від Брюгге, але перед плей-офф очки діляться навпіл – залишилися 2,5, які закруглили до 3.

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Лідери однаково розпочали вирішальну частину, тому така ж відстань залишалася перед очним матчем на полі Уніона. Едуард Соболь вкотре залишився на лаві запасних Брюгге та дивився "сухий" перший тайм. Всі головні події були після перерви.

На 55-й хвилині господарі заробили пенальті, але Ванзейр пробив повз ворота. Незабаром на полі з'явився Соболь і встиг допомогти партнерам вирвати важливу перемогу. Героєм Брюгге можна вважати хавбека Сков Ольсена, який віддав дві результативні передачі на Ванакена та Нусу. 2:0 – команда Соболя нарешті наздогнала Уніон, проте вже 11 травня буде повторний матч на полі "чорно-синіх". Загалом залишилося зіграти 3 тури.

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