В Бельгии сегодня состоялась встреча двух главных претендентов на победу в чемпионате.

Бельгия, чемпионский плей-офф, 3 тур

Унион Сент-Жилуаз – Брюгге – 0:2

Голы: Ванакен, 74, Нуса, 90+8

Нереализованный пенальти: Ванзейр, 55 (УСЖ)

В Лиге Жупиле недавно завершилась регулярная часть, после чего команды поделили на три группы – борцы за чемпионство, Лигу конференций и выживание. Унион Сент-Жилуаз сенсацино выиграл регулярку с отрывом в 5 очков от Брюгге, но перед плей-офф очки делятся пополам – остались 2,5, которые закруглили до 3.

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Лидеры одинаково начали решающую часть, поэтому такое же расстояние оставалось перед очным матчем на поле Униона. Эдуард Соболь в который раз остался на скамье запасных Брюгге и смотрел "сухой" первый тайм. Все главные события были после перерыва.

На 55-й минуте хозяева заработали пенальти, но Ванзейр пробил мимо ворот. Вскоре на поле появился Соболь и успел помочь партнерам вырвать важную победу. Героем Брюгге можно считать хавбека Сков Ольсена, отдавшего две результативные передачи на Ванакена и Нусу. 2:0 – команда Соболя наконец-то догнала Унион, однако уже 11 мая будет повторный матч на поле "черно-синих". В общей сложности осталось сыграть 3 тура.

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