Соболь помог Брюгге обыграть Сент-Трюйден и закрепиться на вершине бельгийского первенства
Сент-Трюйден принимал Брюгге в рамках 30-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет на Футбол 24.
Чемпионат Бельгии, 30-й тур
Сент-Трюйден – Брюгге – 1:2
Голы: Буату, 55 – Дост, 13 Ланг, 35
Удаление: Назон, 86 (С)
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Еще до свистка на перерыв гостям удалось снять все вопросы относительно распределения очков благодаря голам Баса Доста и Ноа Ланга.
В начале второго тайма игрокам Сент-Трюйдена голом удалось восстановить интригу, но сравнять счет хозяевам так и не удалось. В стартовом составе после длительного перерыва вышел защитник Брюгге Эдурад Соболь, который был заменен на 74-й минуте.
Брюгге продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Бельгии, оторвавшись от Гента на 4 очка, Сент-Трюйден остался 15-м.
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