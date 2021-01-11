Чемпионат Бельгии, 30-й тур

Сент-Трюйден – Брюгге – 1:2

Голы: Буату, 55 – Дост, 13 Ланг, 35

Удаление: Назон, 86 (С)

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Еще до свистка на перерыв гостям удалось снять все вопросы относительно распределения очков благодаря голам Баса Доста и Ноа Ланга.

В начале второго тайма игрокам Сент-Трюйдена голом удалось восстановить интригу, но сравнять счет хозяевам так и не удалось. В стартовом составе после длительного перерыва вышел защитник Брюгге Эдурад Соболь, который был заменен на 74-й минуте.

Брюгге продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Бельгии, оторвавшись от Гента на 4 очка, Сент-Трюйден остался 15-м.

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