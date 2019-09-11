Соболь: Добре, що змогли виправити ситуацію та забити 2 голи

Захисник збірної України Едуард Соболь прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти Нігерії.

"Гра сьогодні вийшла цікава, складна. Моментально через свої помилок отримували контратаки, але в другому таймі виправилися і забили два м'ячі.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Не секрет, що нігерійці фізично добре розвинуті, мають вражаючі швидкісні дані, в єдиноборствах з ними було складно. Ми намагалися грати на рівних, у другому таймі діяли вже щільніше проти них. Добре, що забили два голи і зіграли внічию.

Ми на кожну гру налаштовуємося, не має значення товариська ця зустріч або офіційна. Ми грали проти хорошого і сильного суперника, не все виходило, тому є над чим працювати і що покращувати", – розповів Соболь в коментарі Footboom.

Нагадаємо, збірні України та Нігерії розписали результативну нічию в товариському матчі (2:2).

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