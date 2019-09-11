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Соболь: Добре, що змогли виправити ситуацію та забити 2 голи

10:07 47 Читать на русском
Соболь: Добре, що змогли виправити ситуацію та забити 2 голи
Едуард Соболь / фото: Д. Руденко

Захисник збірної України Едуард Соболь прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти Нігерії.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Гра сьогодні вийшла цікава, складна. Моментально через свої помилок отримували контратаки, але в другому таймі виправилися і забили два м'ячі.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Не секрет, що нігерійці фізично добре розвинуті, мають вражаючі швидкісні дані, в єдиноборствах з ними було складно. Ми намагалися грати на рівних, у другому таймі діяли вже щільніше проти них. Добре, що забили два голи і зіграли внічию.

Ми на кожну гру налаштовуємося, не має значення товариська ця зустріч або офіційна. Ми грали проти хорошого і сильного суперника, не все виходило, тому є над чим працювати і що покращувати", – розповів Соболь в коментарі Footboom.

Нагадаємо, збірні України та Нігерії розписали результативну нічию в товариському матчі (2:2).

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Україна Україна Нігерія Нігерія Збірна України Україна - Нігерія Товариські матчі Товариські матчі Едуард Соболь Едуард Соболь
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