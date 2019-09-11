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Соболь: Хорошо, что смогли исправить ситуацию и забить 2 гола

10:09 3 Читати українською
Соболь: Хорошо, что смогли исправить ситуацию и забить 2 гола
Эдуард Соболь / фото: Д. Руденко

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против Нигерии.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Игра сегодня получилась интересная, сложная. Моментально через свои ошибки получали контратаки, но во втором тайме исправились и забили два мяча.

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Не секрет, что нигерийцы физически хорошо развиты, имеют впечатляющие скоростные данные, в единоборствах с ними было сложно. Мы пытались играть на равных, во втором тайме действовали уже плотнее против них. Хорошо, что забили два гола и сыграли вничью.

Мы на каждую игру настраиваемся, не имеет значения общительный эта встреча или официальная. Мы играли против хорошего и сильного соперника, не все получалось, поэтому есть над чем работать и что улучшать", – рассказал Соболь в комментарии Footboom.

Напомним, сборные Украины и Нигерии расписали результативную ничью в товарищеском матче (2:2).

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Товарищеские матчи Товарищеские матчи Эдуард Соболь Эдуард Соболь Украина Украина Нигерия Нигерия Сборная Украины Украина - Нигерия
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