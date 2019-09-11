Соболь: Хорошо, что смогли исправить ситуацию и забить 2 гола

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против Нигерии.

"Игра сегодня получилась интересная, сложная. Моментально через свои ошибки получали контратаки, но во втором тайме исправились и забили два мяча.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Не секрет, что нигерийцы физически хорошо развиты, имеют впечатляющие скоростные данные, в единоборствах с ними было сложно. Мы пытались играть на равных, во втором тайме действовали уже плотнее против них. Хорошо, что забили два гола и сыграли вничью.

Мы на каждую игру настраиваемся, не имеет значения общительный эта встреча или официальная. Мы играли против хорошего и сильного соперника, не все получалось, поэтому есть над чем работать и что улучшать", – рассказал Соболь в комментарии Footboom.

Напомним, сборные Украины и Нигерии расписали результативную ничью в товарищеском матче (2:2).

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