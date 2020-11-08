Соболь асистом посприяв поверненню Брюгге на вершину турнірної таблиці
Захисник Брюгге Едуард Соболь взяв участь у переможному матчі чемпіонату Бельгії.
Ліга Жупіле, 12 тур
Остенде – Брюгге – 1:3
Голи: Гейє, 38 – Рітс, 32, Д'ятта, 81, Баджі, 90
Вилучення: Батайє, 76 (О)
Соболь вже звично вийшов у стартовому складі гостей. Суперники обмінялися голами у завершальній третині першого тайму. Рітс замкнув подачу Вормера з лівого флангу, а Гейє самотужки зім'яв захист Брюгге.
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Друга половина вийшла не менш яскравою, хоча рахунок довго залишався рівним. Доленосним стало вилучення Батайє на 76 хвилині. Брюгге дуже скоро вирвався вперед, і одним з головних героїв атаки став Едуард Соболь, який відзначився своїм третім асистом у сезоні. Захисник збірної України вдало відборовся на межі карного майданчика і відкотив м'яч під удар Д'ятта. Баджі закріпив успіх чинного чемпіона.
Брюгге перервав серію з трьох матчів без перемог і повернувся на вершину турнірної таблиці. Щоправда, у Шарлеруа також 23 очки і є матч в запасі.
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Асист Соболя: