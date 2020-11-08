Лига Жупиле, 12 тур

Остенде – Брюгге – 1:3

Голы: Гейе, 38 – Ритс, 32, Дьятта, 81, Баджи, 90

Удаление: Батайе, 76 (О)

Соболь уже привычно вышел в стартовом составе гостей. Соперники обменялись голами в заключительной трети первого тайма. Ритс замкнул подачу Вормера с левого фланга, а Гейе своими силами смял защиту Брюгге.

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Вторая половина получилась не менее яркой, хотя счет долго оставался равным. Судьбоносным стало удаление Батайе на 76 минуте. Брюгге очень скоро вырвался вперед, и одним из главных героев атаки стал Эдуард Соболь, который отметился своим третьим ассистом в сезоне. Защитник сборной Украины удачно отборолся на линии штрафной и откатил мяч под удар Дьятта. Баджи закрепил успех действующего чемпиона.

Брюгге прервал серию из трех матчей без побед и вернулся на вершину турнирной таблицы. Правда, у Шарлеруа также 23 очка и есть матч в запасе.

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Ассист Соболя: