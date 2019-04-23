"С**ний італієць" – Саррі посварився з членами тренерського штабу Бернлі і був вилучений з поля

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі був вилучений з лави для запасних в матчі проти Бернлі (2:2).

"Мауріціо залишився вкрай розчарованим і вирішив не брати участі в прес-конференції. Він розчарований грою і своїм вилученням. Думаю, його ображали представники суперника, і він не став миритися з цим", – сказав тренер Челсі Джанфранко Дзола.

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Пізніше стало відомо, що хтось із членів тренерського штабу Бернлі назвав Мауріціо "с**ним італійцем". Суддя матчу Роджер Іст вніс запис про цей інцидент у офіційний рапорт матчу. Тепер цією справою буде займатися FA, стверджує telegraph.co.uk.

У разі визнання винним, працівникові персоналу Бернлі можуть бути пред'явлені звинувачення за правилом Е3 – "непристойні слова або поведінка". Стандартним покаранням за таке правопорушення є негайна 5-матчева дискваліфікація і штраф у розмірі 20 тисяч фунтів стерлінгів.

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