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"С**ний італієць" – Саррі посварився з членами тренерського штабу Бернлі і був вилучений з поля

12:09 182 Читать на русском
"С**ний італієць" – Саррі посварився з членами тренерського штабу Бернлі і був вилучений з поля
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі був вилучений з лави для запасних в матчі проти Бернлі (2:2).

12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
 
Джеф Хендрік 8’
Ешлі Барнс 24’
8’ Джеф Хендрік
12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
24’ Ешлі Барнс

"Мауріціо залишився вкрай розчарованим і вирішив не брати участі в прес-конференції. Він розчарований грою і своїм вилученням. Думаю, його ображали представники суперника, і він не став миритися з цим", – сказав тренер Челсі Джанфранко Дзола.

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Пізніше стало відомо, що хтось із членів тренерського штабу Бернлі назвав Мауріціо "с**ним італійцем". Суддя матчу Роджер Іст вніс запис про цей інцидент у офіційний рапорт матчу. Тепер цією справою буде займатися FA, стверджує telegraph.co.uk.

У разі визнання винним, працівникові персоналу Бернлі можуть бути пред'явлені звинувачення за правилом Е3 – "непристойні слова або поведінка". Стандартним покаранням за таке правопорушення є негайна 5-матчева дискваліфікація і штраф у розмірі 20 тисяч фунтів стерлінгів.

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Теги
Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Джанфранко Дзола Челсі - Бернлі Челсі Челсі Бернлі Бернлі
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