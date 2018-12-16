Смалійчук: Мораіш плакав, коли йшов з Карпат

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів про відхід Жозе Мораіша з львівського клубу.

"Я очікував, що зароблю на ньому гроші – це точно. Признаюсь, плану "Б" у мене не було. І це служить підтвердженням тому, що я не є ідеальним керівником, адже у більшості ідеальних керівників є план "Б".

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Ситуація з Мораїшом – це сумна історія. Він ішов і плакав. Я йому сказав, що на його місці я б не йшов, а спочатку довів тут, хто я і що. Я вважаю, що від проблем тікати неправильно, адже вони тебе завжди наздоженуть.

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Мораіш не виконував завдання. Ми розуміємо, що, в принципі, він програв свій ключовий матч – з Десною", – сказав Олег Смалійчук у ефірі програми "Моя гра з Аллою Бублій".