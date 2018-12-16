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Смалійчук: Коломойському належать 50% акцій Карпат, але він навіть десяти гривень не виділив

14:24 875 Читать на русском
Смалійчук: Коломойському належать 50% акцій Карпат, але він навіть десяти гривень не виділив
Олег Смалійчук / фото: ФК Карпати

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів про роль Коломойського у житті клубу.

"50 % акцій Карпат належать Коломойському? Такі чутки є. В якійсь мірі вони правдиві. Але за час свого перебування в Карпатах я не чув, щоб Коломойський виділив хоча б десять гривень.

Віце-президент Карпат Смалійчук: Цього року я вже подавав у відставку

Так, Коломойському належить 50% акцій, але він нічого не платить. Він – просто власник акцій. Я не хочу, щоб Карпати залежали від Димінського або від будь-кого іншого. Карпати повинні бути самостійною одиницею на футбольному ринку", – цитує Смалійчука сайт телеканалів "Футбол 1/2".

Олег Смалійчук – про те, кого називає "вівцями", скільки треба грошей для боротьби за єврокубки та кому належать Карпати

Теги
Карпати Карпати Олег Смалійчук Головне Ігор Коломойський
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