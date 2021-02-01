Напередодні футболіст прибув у Бергамо для завершення переходу. Сьогодні 24-річний півзахисник збірної України пройшов медобстеження та поставив свій підпис під угодою з Аталантою, яка розрахована до літа 2025 року.

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Аталанта вже оголосила про трансфер на своїх клубних ресурсах, а також здала контракт Коваленка на зберігання у Лігу кальчо, повідомляє офіційний сайт Серії А. Шахтар отримає за свого гравця 700 тисяч євро компенсації.

Нагадаємо, у поточному сезоні Коваленко провів за Шахтар 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Хавбек є вихованцем "гірників", а за першу команду дебютував у 2015 році. Відтоді разом із донеччанами встиг чотири рази стати чемпіоном України, здобути чотири національні Кубки та два Суперкубки.

Відзначимо, що за італійський клуб виступає ще один гравець збірної України. Руслан Маліновський перебрався в Аталанту влітку 2019 року.

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