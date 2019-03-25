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Словенія – Північна Македонія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

11:21 90 Читать на русском
Словенія – Північна Македонія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Словенія – Північна Македонія – відео голів та огляд матчу

Збірні Словенії та Північної Македонії не змогли виявити сильнішого. Дивіться відео голів та огляд матчу.

 

Збірні Словенії та Північної Македонії розійшлись нічиєю. На гол Зайца результативно відповів Барді, після чого вболівальники забитих м'ячів більше не побачили. Відзначимо, що динамівець Беньямін Вербіч провів на полі 84 хвилини у складі Словенії і результативними діями не відзначився.

Відбір до Євро-2020: Вербіч не допоміг Словенії переграти Північну Македонію, Бельгія на класі здолала Кіпр

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Північна Македонія Північна Македонія Словенія - Македонія Словенія Словенія Відеоновини
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