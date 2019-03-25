Словенія – Північна Македонія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Збірні Словенії та Північної Македонії не змогли виявити сильнішого. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Збірні Словенії та Північної Македонії розійшлись нічиєю. На гол Зайца результативно відповів Барді, після чого вболівальники забитих м'ячів більше не побачили. Відзначимо, що динамівець Беньямін Вербіч провів на полі 84 хвилини у складі Словенії і результативними діями не відзначився.

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