Відбір до Євро-2020: Вербіч не допоміг Словенії переграти Північну Македонію, Бельгія на класі здолала Кіпр

Відбулись чергові матчі 2-го раунду відбору до Євро-2020.

Відбір до Євро-2020

Кіпр – Бельгія – 0:2

Голи: Азар, 10, Батшуаї, 18

Північна Ірландія – Білорусь – 2:1

Голи: Еванс, 30, Мадженніс, 87 – Стасевич, 33

Польща – Латвія – 2:0

Гол: Лєвандовскі, 76, Глік, 84

Словенія – Північна Македонія – 1:1

Голи: Зайц, 34 – Барді, 47

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Бельгія в якості фаворита завітала в гості до Кіпру. Вже за 20 хвилин завдяки ударам Міши Батшуаї та Едена Азара господарі двічі капітулювали. Цього виявилось достатньо для впевненої перемоги бельгійців.

Північна Ірландія та Білорусь обмінялись голами у першому таймі. Після перерви господарі таки дотиснули гостей з Білорусі та здобули 3 очки.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора вийшов у стартовому складі збірної Польщі, яка без особливих зусиль переграла Латвію. Господарі забили 2 м'ячі без відповіді.

Ще один гравець Динамо хавбек Беньямін Вербіч у складі Словенії не зміг переграти команду Північної Македонії. Команди обміняли голами, на цьому і розійшлись.

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