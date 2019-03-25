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Словения – Северная Македония – 1:1 – видео голов и обзор матча

11:21 9 Читати українською
Словения – Северная Македония – 1:1 – видео голов и обзор матча
Словения – Северная Македония – видео голов и обзор матча

Сборные Словении и Северной Македонии не смогли выявить сильнейшего. Смотрите видео голов и обзор матча.

 

Сборные Словении и Северной Македонии разошлись ничьей. На гол Зайца результативно ответил Барди, после чего болельщики забитых мячей больше не увидели. Отметим, что динамовец Беньямин Вербичи провел на поле 84 минуты в составе Словении и результативными действиями не отметился.

Отбор к Евро-2020: Вербич не помог Словении переиграть Северную Македонию, Бельгия на классе одолела Кипр

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Евро-2020 Видеоновости Беньямин Вербич Беньямин Вербич Северная Македония Северная Македония Словения - Македония Словения Словения
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