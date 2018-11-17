Словаччина – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пояснив причини поразки в матчі зі Словаччиною. Він зазначив, що грало багато молодих гравців, а також вказав, що у другому таймі команді вдалося покращити свою гру.

"Судячи з того, який рахунок, звичайно, можу сказати, що в першому таймі команда десь розгубилася. Допускали помилки, поспішали, грали у невластивий для нас футбол, було багато довгих передач. І швидкий гол десь вплинув на нашу гру.

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У другому таймі команда змінилася, почала грати в інший футбол. Після перерви ми створили достатньо моментів і рахунок міг бути іншим. Прямо перед грою у нас вилетів форвард Яремчук. Буквально за кілька годин до матчу підійшов і сказав, в нього проблеми зі спиною. Тому ми довірили місце в складі Борячуку. Потім вийшов Коваленко, Шапаренко, вони десь освіжили гру.

Нові гравці? Ми сьогодні фактично задіяли 60% молодіжної команди, було багато гравців з U-21. У них ще немає такого досвіду, а суперник був дуже мотивований. Незважаючи на це, я вважаю, що у другому таймі команда мобілізувалася та зіграла гідно. Що стосується зміни тактики, то ми вирішили посилити гру на флангах. В принципі, в конструкції нашої гри особливих змін не було. В обороні десь місцями у нас було менше гравців в середині поля.

Чи планую викликати Ракицького? З Ракицьким ми говорили, у нього є проблеми. Ми не викликали його саме через це. Це проблеми фізичного характеру, ми йому дали можливість відновлюватися в клубі.

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Кривцов сьогодні отримав травму буквально на перших хвилинах. Ми ще подивимося, чи будемо викликати іншого захисника. Перед цим матчем я зазначав, що низка наших ключових гравців отримали травми. Ми свідомо йшли на ризик. Виправдався цей ризик чи ні? Я казав, що певними моментами у другому таймі я залишився задоволеним, однозначно щось позитивне є. А навіть якщо є негативний результат, то це нагода для аналізу.

Ми грали сьогодні проти хорошої мотивованої команди. У Словаччини чудовий склад, вони давно грають разом, деякі їх гравці грають дуже у серйозних командах. Було цікаво подивитися, як на це відреагують наші молоді хлопці. Також я хотів би подякувати українським вболівальникам, які приїхали і підтримували команду до кінця", – сказав Шевченко на прес-конференції після завершального матчу групового етапу Ліги націй зі Словаччиною.