Словаччина – Україна – відео голів

Україна поступається Словаччині у 5 турі Ліги націй. Дивіться відео голів.
Господарям вдалось відкрити рахунок на 26-й хвилині після розіграшу стандарту. Гамшік відкотив на Руснака, який щільно пробив у ближній кут воріт Бойка. М'яч, після рикошету від гравця збірної України, потрапив у ціль.
Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Куцка потужним ударом здалеку подвоїв перевагу словаків. Варто зауважити, що в цьому епізоді помилку допустив голкіпер українців Денис Бойко.
Відразу після перерви Коноплянка красивим ударом злету скоротив відставання у рахунку. Однак вже через 5 хвилин Зрелак ударом п'ятою замкнув простріл з правого флангу. Згодом Роберт Мак довів рахунок до розгромного.
Ліга націй. Груповий етап, 5 тур
Словаччина – Україна – 4:1
Голи: Руснак, 6, Куцка, 26, Зрелак, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47
Відео гола Руснака
Відео Гола Куцки
Відео гола Коноплянки
Відео гола Зрелака
Відео гола Мака