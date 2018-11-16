Словаччина – Україна – відео голів

Україна поступається Словаччині у 5 турі Ліги націй. Дивіться відео голів.

Господарям вдалось відкрити рахунок на 26-й хвилині після розіграшу стандарту. Гамшік відкотив на Руснака, який щільно пробив у ближній кут воріт Бойка. М'яч, після рикошету від гравця збірної України, потрапив у ціль.

Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Куцка потужним ударом здалеку подвоїв перевагу словаків. Варто зауважити, що в цьому епізоді помилку допустив голкіпер українців Денис Бойко.

Відразу після перерви Коноплянка красивим ударом злету скоротив відставання у рахунку. Однак вже через 5 хвилин Зрелак ударом п'ятою замкнув простріл з правого флангу. Згодом Роберт Мак довів рахунок до розгромного.

Ліга націй. Груповий етап, 5 тур

Словаччина – Україна – 4:1

Голи: Руснак, 6, Куцка, 26, Зрелак, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47

Відео гола Руснака

Відео Гола Куцки

Відео гола Коноплянки

Відео гола Зрелака

Відео гола Мака