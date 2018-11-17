Словакия – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил причины поражения в матче со Словакией. Он отметил, что играло много молодых игроков, а также указал, что во втором тайме команде удалось улучшить свою игру.

"Судя по тому, какой счет, конечно, могу сказать, что в первом тайме команда где-то растерялась. Допускали ошибки, спешили, играли в несвойственный для нас футбол, было много длинных передач. И быстрый гол где-то повлиял на нашу игру.

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Во втором тайме команда изменилась, начала играть в другой футбол. После перерыва мы создали достаточно моментов и счет мог быть другим. Прямо перед игрой у нас вылетел форвард Яремчук. Буквально за несколько часов до матча подошел и сказал, у него проблемы со спиной. Поэтому мы доверили место в составе Борячуку. Затем вышел Коваленко, Шапаренко, они где-то освежили игру.

Новые игроки? Мы сегодня фактически задействовали 60% молодежной команды, было много игроков из U-21. У них еще нет такого опыта, а соперник был очень мотивирован. Несмотря на это, я считаю, что во втором тайме команда мобилизовалась и сыграла достойно. Что касается изменения тактики, то мы решили усилить игру на флангах. В принципе, в конструкции нашей игры особых изменений не было. В обороне где местами у нас было меньше игроков в середине поля.

Планирую ли вызвать Ракицкого? С Ракицким мы говорили, у него есть проблемы. Мы не вызвали его именно поэтому. Это проблемы физического характера, мы ему дали возможность восстанавливаться в клубе.

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Кривцов сегодня получил травму буквально на первых минутах. Мы еще посмотрим, будем ли вызывать другого защитника. Перед этим матчем я отмечал, что ряд наших ключевых игроков получили травмы. Мы сознательно шли на риск. Оправдался этот риск или нет? Я говорил, что определенными моментами во втором тайме я остался доволен, однозначно что-то положительное есть. А даже если есть отрицательный результат, то это возможность для анализа.

Мы играли сегодня против хорошей мотивированной команды. У Словакии замечательный состав, они давно играют вместе, некоторые их игроки играют в очень серьезных командах. Было интересно посмотреть, как на это отреагируют наши молодые ребята. Также я хотел бы поблагодарить украинских болельщиков, которые приехали и поддерживали команду до конца", – сказал Шевченко на пресс-конференции после заключительного матча группового этапа Лиги наций со Словакией.