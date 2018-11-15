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Ротань: Ще півроку тому про українських гравців ніхто не знав, зараз про них говорить вся Європа

14:43 3811 Читать на русском
Ротань: Ще півроку тому про українських гравців ніхто не знав, зараз про них говорить вся Європа
Руслан Ротань / Соцмережі

Екс-капітан збірної України Руслан Ротань розповів про ситуацію у національній команді.

"Завжди дуже приємно перебувати в колективі збірної, говорив про це, коли був футболістом. З цими тренерами, цими хлопцями, я отримую колосальне задоволення.

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Прийшов побачитися, поспостерігати за тренуванням. Для мене, як для молодого тренера, це дуже цікаво. Взяти щось для себе.

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У збірній зараз молоді, талановиті футболісти, це показують матчі. У нас багато молодих футболістів. Ось вам наочний приклад, як розкриваються таланти. Ще півроку тому про них ніхто не знав, сьогодні, впевнений, про них говорить вся Європа", – цитує Ротаня Tribuna.com з посиланням на ютуб канал ФФУ.

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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Словаччина - Україна Україна Україна Збірна України Руслан Ротань Руслан Ротань
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