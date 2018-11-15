Ротань: Ще півроку тому про українських гравців ніхто не знав, зараз про них говорить вся Європа

Екс-капітан збірної України Руслан Ротань розповів про ситуацію у національній команді.

"Завжди дуже приємно перебувати в колективі збірної, говорив про це, коли був футболістом. З цими тренерами, цими хлопцями, я отримую колосальне задоволення.

Ротань завітав на тренування збірної України напередодні матчу проти Словаччини

Прийшов побачитися, поспостерігати за тренуванням. Для мене, як для молодого тренера, це дуже цікаво. Взяти щось для себе.

Ротань назвав претендентів на звання найкращого гравця і тренера 2018 року в УПЛ

У збірній зараз молоді, талановиті футболісти, це показують матчі. У нас багато молодих футболістів. Ось вам наочний приклад, як розкриваються таланти. Ще півроку тому про них ніхто не знав, сьогодні, впевнений, про них говорить вся Європа", – цитує Ротаня Tribuna.com з посиланням на ютуб канал ФФУ.