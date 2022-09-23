Словаччина U-21

Молодіжна збірна України в рамках першого матчу плей-офф кваліфікації відбору до Євро-2023 зустрінеться з однолітками зі Словаччини. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Українські вболівальники звикли до успішних виступів вітчизняних команд на юнацькому та молодіжному рівні. Шахтар U-19 доходив до фіналу Юнацької ЛЧ, збірна U-19 тріумфувала на чемпіонатах світу та Європи, а U-21 з Мілевським і Алієвим брала срібло Євро-2006. Втім, конкретно з останньою віковою категорією у нас не все так райдужно.

Стало відомо, хто транслюватиме матчі збірної України U-21 за вихід на Євро-2023 проти Словаччини

Крім того срібного Євро-2006, молодіжка прорвалася тільки на Євро-2011. Тоді дрім-тім Павла Яковенка з Коноплянкою, Ярмоленком, Ракицьким, Зозулею і Степаненком зганьбився, посівши четверте місце у групі. От і вся історія виступів U-21 на міжнародних змаганнях. Написати нову сторінку в ній може команда Руслана Ротаня, але для цього необхідно пройти словацький бар'єр у плей-офф кваліфікації.

За потенціалом нинішня збірна, мабуть, не настільки крута, як у 2006-му та 2011-му. Зате вона грає у сучасний футбол, а не у радянське бий-біжи. Руслан Ротань, попри шалену критику в перші два роки роботи, не відійшов від принципів Малдери та Шевченка (саме вони привели його в молодіжку). "Синьо-жовті" намагаються володіти м'ячем і домінувати на полі, опираючись на потужний трикутник в центрі поля у схемі 4-3-3. Навіть у матчах проти суперзіркової збірної Франції U-21 наші футболісти намагались вести складну позиційну гру.

До торішнього літа з Руслана Петровича насміхалися, а після провального Меморіалу Лобановського тренера почали відверто хейтити. Втім, подальшу кваліфікацію до Євро-2023 Україна пройшла блискуче – за 10 матчів маємо всього одну поразку (програли Франції 0:5) й дві нічиїх. При цьому "синьо-жовтим" двічі вдалося бити сербів, а в другому поєдинку з "Ле Бльо" сталася перестрілка з рахунком 3:3.

Щонайголовніше, все це сталося за дуже ефектного й вельми ефективного футболу. На молодіжку приємно поглянути і візуально, і тактично. Тим не менш, сьогодні варто очікувати на проблеми – причому вони серйозні.

Руслан Ротань не може розраховувати на Мудрика (він вже з Петраковим), а два з трьох лідерів центру поля – Криськів і Михайленко – практично не грають у своїх клубах. Не вистачатиме і травмованого Супряги. Всі ці гравці є "мозком" команди, відповідаючи за найбільш тонкі елементи гри.

Чи вистачить наявного ростеру футболістів на Словаччину U-21? Поки сказати важко. Суперник у нас не найбільш простий. "Соколи" посіли другу позицію в групі з Іспанією, Північною Ірландією та росією. У матчах проти "Фурії Рохи" підопічні Ярослава Кентоша дали гідний бій, двічі програвши із рахунком 2:3, однак від орків вони зазнали розгрому (0:3), а британцям поступились на виїзді (0:1).

Щонайважливіше, словаки тільки два поєдинки з десяти завершили без пропущених голів, в той час як Україна має 6 "сухарів". Навіть Литва й Мальта змогли відзначитись у їхніх воротах. Шансів в атаці у наших гравців має бути достатньо навіть з урахуванням усіх проблем. В атаці у "соколів" ситуація діаметрально протилежна – команда забила 18 голів, лише два рози покинувши поле без них.

У березні 2021 року Україна U-21 проводила товариський матч зі словаками, зазнавши поразки з рахунком 2:3. Щоправда, з того часу наша молодіжка сильно змінилась в ігровому плані, та і статус поєдинку не змушував переживати за результат.

В кадровому плані Словаччина U-21 не може похизуватись чимось цікавим. Більшість виконавців виступають на батьківщині, але є і кілька легіонерів. Зокрема, виділяється Давід Стрелец, який нині є гравцем ротації у Спеції – за два сезони в Італії він вийшов у 16-ти матчах, забивши 2 голи. Взагалі-то, Стрелец давно є футболістом національної команди, однак сьогодні він у заявці.

Дуже важливе значення мав Ян Бернат, який у Бельгії віддав два асисти на початку сезону й двічі відзначився у відборі до Євро-2023, однак хавбек порвав хрести. Натомість, в строю залишається найкращий бомбардир – Матей Труса у кваліфікації забив аж 6 м'ячів.

Також в очі впадає фігура Мартіна Свідерскі, за плечима якого чотири роки в Манчестер Юнайтед. Він так і не зіграв за першу команду, а влітку перейшов у Альмерію, де все одно не проходить у заявку. Крім того, в складі є футболісти основного ростеру Люцерна, Гронінгена, Фехервара й Кальярі.

Орієнтовні склади на матч Словаччина U-21 – Україна U-21

Словаччина U-21: Белко – Суля, Німчик, Оберт, Войтко – Покорни, Ліхі – Капралік, Кадак, Ілко – Стрелец

Україна U-21: Трубін – Сич, Батагов, Сирота, Вівчаренко – Михайленко, Бондаренко, Судаков – В'юнник, Кухаревич, Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери надають невеличку перевагу збірній України U-21. Все ж, словаки пройшли у кваліфікацію тільки завдяки дискваліфікації росії, якій вони розгромно поступились у групі. Та і пропускають вони майже від будь-яких збірних і майже у всіх матчах. Україна надійніша в обороні, цікавіша організаційно й навряд чи слабша в атаці.

Феєрії очікувати не варто. Буде важке протистояння, адже Україна U-21 має певні пробоїни в складі й проблеми з ігровим тонусом у лідерів. Тим не менш, вони не виглядають аж надто страшними – в заявці достатньо сильних виконавців. Саме тому ми віримо у перемогу підопічних Руслана Ротаня.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?