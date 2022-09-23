Словакия U-21

Молодежная сборная Украины в рамках первого матча плей-офф квалификации отбора к Евро-2023 встретится со сверстниками из Словакии. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Украинские болельщики привыкли к успешным выступлениям отечественных команд на юношеском и молодежном уровне. Шахтер U-19 доходил до финала Юношеской ЛЧ, сборная U-19 триумфовала на чемпионатах мира и Европы, а U-21 с Милевским и Алиевым брала серебро Евро-2006. Впрочем, конкретно с последней возрастной категорией у нас не все так радужно.

Стало известно, кто будет транслировать матчи сборной Украины U-21 за выход на Евро-2023 против Словакии

Кроме того серебряного Евро-2006, молодежка прорвалась только на Евро-2011. Тогда дрим-тим Павла Яковенко с Коноплянкой, Ярмоленко, Ракицким, Зозулей и Степаненко опозорилась, заняв четвертое место в группе. Вот и вся история выступлений U-21 на международных соревнованиях. Написать новую страницу в ней может команда Руслана Ротаня, но для этого необходимо пройти словацкий барьер в плей-офф квалификации.

По потенциалу нынешняя сборная, пожалуй, не настолько крутая, как в 2006-м и 2011-м. Зато она играет в современный футбол, а не в советское бей-беги. Руслан Ротань, несмотря на бешеную критику в первые два года работы, не отошел от принципов Малдеры и Шевченко (именно они привели его в молодежку). "Сине-желтые" пытаются владеть мячом и доминировать на поле, опираясь на мощный треугольник в центре поля в схеме 4-3-3. Даже в матчах против суперзвездной сборной Франции U-21 наши футболисты пытались вести сложную позиционную игру.

До прошлогоднего лета с Руслана Петровича насмехались, а после провального Мемориала Лобановского тренера начали откровенно хейтить. Впрочем, дальнейшую квалификацию к Евро-2023 Украина прошла блестяще – за 10 матчей имеем всего одно поражение (проиграли Франции 0:5) и две ничьих. При этом "сине-желтым" дважды удалось бить сербов, а во втором поединке с "Ле Бле" произошла перестрелка со счетом 3:3.

Самое главное, все это произошло при очень эффектном и весьма эффективном футболе. На молодежку приятно взглянуть и визуально, и тактически. Тем не менее, сегодня стоит ожидать проблем – причем они серьезные.

Руслан Ротань не может рассчитывать на Мудрика (он уже с Петраковым), а два из трех лидеров центра поля – Крыськив и Михайленко – практически не играют в своих клубах. Не будет хватать и травмированного Супряги. Все эти игроки являются "мозгом" команды, отвечая за наиболее тонкие элементы игры.

Хватит ли имеющегося ростера футболистов на Словакию U-21? Пока сказать трудно. Соперник у нас не самый простой. "Соколы" заняли вторую позицию в группе с Испанией, Северной Ирландией и Россией. В матчах против "Фурии Рохи" подопечные Ярослава Кентоша дали достойный бой, дважды проиграв со счетом 2:3, однако от орков они потерпели разгром (0:3), а британцам уступили на выезде (0:1).

Самое важное, словаки только два поединка из десяти завершили без пропущенных голов, в то время как Украина имеет 6 "сухарей". Даже Литва и Мальта смогли отличиться в их воротах. Шансов в атаке у наших игроков должно быть достаточно даже с учетом всех проблем. В атаке у "соколов" ситуация диаметрально противоположная – команда забила 18 голов, лишь два раза покинув поле без них.

В марте 2021 года Украина U-21 проводила товарищеский матч со словаками, потерпев поражение со счетом 2:3. Правда, с тех пор наша молодежка сильно изменилась в игровом плане, да и статус поединка не заставлял переживать за результат.

В кадровом плане Словакия U-21 не может похвастаться чем-то интересным. Большинство исполнителей выступают на родине, но есть и несколько легионеров. В частности, выделяется Давид Стрелец, который сейчас является игроком ротации в Специи – за два сезона в Италии он вышел в 16-ти матчах, забив 2 гола. Вообще-то, Стрелец давно является футболистом национальной команды, однако сегодня он в заявке.

Очень важное значение имел Ян Бернат, который в Бельгии отдал два ассиста в начале сезона и дважды отличился в отборе к Евро-2023, однако хавбек порвал кресты. Зато в строю остается лучший бомбардир – Матей Труса в квалификации забил аж 6 мячей.

Также в глаза бросается фигура Мартина Свидерски, за плечами которого четыре года в Манчестер Юнайтед. Он так и не сыграл за первую команду, а летом перешел в Альмерию, где все равно не проходит в заявку. Кроме того, в составе есть футболисты основного ростера Люцерна, Гронингена, Фехервара и Кальяри.

Ориентировочные составы на матч Словакия U-21 – Украина U-21

Словакия U-21: Белко – Суля, Нимчик, Оберт, Войтко – Покорны, Лихи – Капралик, Кадак, Илко – Стрелец

Украина U-21: Трубин – Сыч, Батагов, Сирота, Вивчаренко – Михайленко, Бондаренко, Судаков – Вьюнник, Кухаревич, Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры отдают небольшое преимущество сборной Украины U-21. Все же, словаки прошли в квалификацию только благодаря дисквалификации России, которой они разгромно уступили в группе. Да и пропускают они почти от любых сборных и почти во всех матчах. Украина надежнее в обороне, интереснее организационно и вряд ли слабее в атаке.

Феерии ожидать не стоит. Будет тяжелое противостояние, ведь Украина U-21 имеет определенные пробоины в составе и проблемы с игровым тонусом у лидеров. Тем не менее, они не выглядят слишком страшными – в заявке достаточно сильных исполнителей. Именно поэтому мы верим в победу подопечных Руслана Ротаня.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?