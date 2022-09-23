Молодіжна збірна України в рамках першого матчу плей-офф кваліфікації відбору до Євро-2023 зустрінеться з однолітками зі Словаччини. Стартові склади та інформація про на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Словаччина U-21 – Україна U-21: стартові склади матчу плей-офф за вихід на Євро-2023

Перший матч плей-офф кваліфікації до Євро-20223 між збірними Словаччини U-21 та України U-21 розпочнеться о 19:00 за київським часом. Зустріч пройде у місті Жиліна на стадіоні "Под Дубньом".

Словаччина U-21 – Україна U-21: анонс матчу плей-офф за вихід на Євро-2023

На території України глядачі зможуть побачити трансляцію обох поєдинків на регіональних каналах Суспільного мовлення, а також на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Стартові склади

Словаччина U-21: Белко – Месик, Оберт, Немчик, Датко – Кадак, Покорни, Лаврінчик – Суслов, Стрелец, Капралик

Запасні: Лудга, Суля, Небила, Мисловіч, Галчик, Труса, Бакаля, Гольян, Войтко

Україна U-21: Трубін – Сич, Батагов, Сирота, Вівчаренко – Бондаренко, Михайленко, Криськів – Ванат, В'юнник, Судаков

Запасні: Фесюн, Таловєров, Жулізко, Кухаревич, Сікан, Драмбаєв, Назаренко, Бражко, Очеретько

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