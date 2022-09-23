Молодежная сборная Украины в рамках первого матча плей-офф квалификации отбора к Евро-2023 встретится со сверстниками из Словакии. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч плей-офф квалификации к Евро-20223 между сборными Словакии U-21 и Украиной U-21 начнётся в 19:00 по киевскому времени. Встреча пройдёт в городе Жилина на стадионе "Под Дубнём".

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На территории Украины зрители смогут увидеть трансляцию обоих поединков по региональным каналам Суспильного, а также на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Стартовые составы

Словакия U-21: Белко – Месик, Оберт, Немчик, Датко – Кадак, Покорны, Лавринчик – Суслов, Стрелец, Капралик

Запасные: Лудга, Суля, Небыла, Мыслович, Галчик, Кролика, Бакаля, Гольян, Войтко

Украина U-21: Трубин – Сыч, Батагов, Сирота, Овчаренко – Бондаренко, Михайленко, Крыськив – Ванат, Вьюник, Судаков

Запасные: Фесюн, Таловеров, Жулизко, Кухаревич, Сикан, Драмбаев, Назаренко, Бражко, Очеретько

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