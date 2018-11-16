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Словаччина – Україна: Едмар прогнозує впевнену перемогу "синьо-жовтих"

19:29 491 Читать на русском
Словаччина – Україна: Едмар прогнозує впевнену перемогу "синьо-жовтих"
Едмар / соцмережі

Екс-гравець "синьо-жовтих" Едмар поділився очікуваннями від матчу Ліги націй.

"Я думаю, збірна України переможе з рахунком 2:0. Знаю, що є багато молодих гравців, і перспективи дуже хороші. Дай Бог, щоб у них все вийшло і вони принесли користь національній команді", – сказав Едмар в коментарі телеканалу "Футбол".

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До слова, Едмар зараз працює у компанії Pro Star Football Agency Вадима Шаблія скаутом.

Нагадаємо, сьогодні збірна України зіграє заключний матч Ліги націй проти Словаччини.

Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
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год
:
10
хв
Україна
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Теги
Україна Україна Ліга націй Словаччина - Україна Едмар Едмар
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