Словаччина – Україна: Едмар прогнозує впевнену перемогу "синьо-жовтих"

Екс-гравець "синьо-жовтих" Едмар поділився очікуваннями від матчу Ліги націй.

"Я думаю, збірна України переможе з рахунком 2:0. Знаю, що є багато молодих гравців, і перспективи дуже хороші. Дай Бог, щоб у них все вийшло і вони принесли користь національній команді", – сказав Едмар в коментарі телеканалу "Футбол".

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До слова, Едмар зараз працює у компанії Pro Star Football Agency Вадима Шаблія скаутом.

Нагадаємо, сьогодні збірна України зіграє заключний матч Ліги націй проти Словаччини.

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