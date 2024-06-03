Захисник збірної України U-19 Іван Єрмачков хоче підійти до чемпіонату Європи у найкращій формі.

"Український новачок Вердера захисник Іван Єрмачков посилено готується до юнацького Євро-2024 з тренерами Лероя Сане, Маріо Гьотце та Ілкая Гюндогана.

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Нашому легіонеру допомагають провідні футбольні фахівці, а саме – Мауріціо Реале (фізіотерапевт), Добромір Карожка (атлетика) та Янік Вайлер (перфоманс-тренер з м’ячем). Кожен із вищезгаданих професіоналів працює з топовими футболістами й клубами Бундесліги", – повідомили LEGIONERS.UA.

Нагадаємо, 18-річний Єрмачков нещодавно пішов на серйозне підвищення, змінивши Вупперталер на Вердер. У липні він зі збірною України U-19 має поїхати на Євро, де суперниками стануть Північна Ірландія, Норвегія та Італія.

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