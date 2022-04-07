Зі старту матч починали два українці Славії – Тарас Качараба і Максим Таловєров. Дебютні хвилини були за гостями, але саме вони пропустили першими. Фейєнорд вибіг у контратаку після кутового, Сіністерра опинився з м'ячем на лівому фланзі, протягнув його до штрафного і пробив з-під захисників у ближній кут.

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Наприкінці першого тайму Славія зрівняла ситуацію на табло, а по перерві вперше в зустрічі вийшла вперед. Довга атака завершилась влучним пострілом Сора. На 74-й хвилині Сенесі вдалось встановити паритет, переправивши м'яч у ворота грудьми. У боротьбі з капітаном Фейєнорда не допрацював Тарас Качараба.

За 12 хвилин чехи пропустили втретє (Кьокчю прямим ударом зі штрафного влучив у ближній кут) і, здавалось, програли зустріч. Та на 90+5-й Траоре після метушні у штрафному засунув м'яч у сітку. 3:3 на табло!

Матч-відповідь відбудеться у столиці Чехії вже наступного четверга (14 березня).

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