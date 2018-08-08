Славія – Динамо: вболівальники киян заспівали відомий хіт про Путіна

На матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо в Празі фанати київського клубу заспівали пісню "Путін х*йло".

Інцидент трапився на 18-ій хвилині матчу. Попри те, що лише тисяча вболівальників "біло-синіх" вирушило до Праги, пісню про Путіна було добре чути на майже повністю заповнених трибунах Еден Арени.

Славія – Динамо – відео голів і огляд матчу

Нагадаємо, що Динамо не змогло втримати переможний рахунок у матчі проти Славії, пропустивши з пенальті на останніх хвилинах зустрічі.