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Славія – Динамо: вболівальники киян заспівали відомий хіт про Путіна

7 серпня 23:38 310 Читать на русском
Славія – Динамо: вболівальники киян заспівали відомий хіт про Путіна
Славія – Динамо – 1:1

На матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо в Празі фанати київського клубу заспівали пісню "Путін х*йло".

Інцидент трапився на 18-ій хвилині матчу. Попри те, що лише тисяча вболівальників "біло-синіх" вирушило до Праги, пісню про Путіна було добре чути на майже повністю заповнених трибунах Еден Арени.

Славія – Динамо – відео голів і огляд матчу

Нагадаємо, що Динамо не змогло втримати переможний рахунок у матчі проти Славії, пропустивши з пенальті на останніх хвилинах зустрічі.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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футбольні фанати Славія Прага - Динамо Динамо Динамо Ліга чемпіонів
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