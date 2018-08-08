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Славія – Динамо: матч відвідали 19370 глядачів

7 серпня 23:11 43 Читать на русском
Славія – Динамо: матч відвідали 19370 глядачів
Славія – Динамо / Фото: Футбол 24

На матчі Славія – Динамо був заповнений майже весь стадіон.

На матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо, що проходив у Празі на Еден Арені, було присутньо 19370 глядачів, про це повідомив диктор по стадіону під час матчу.

Слід зауважити, що празький стадіон був майже повність заповнений, адже всього може вмістити близько двадцяти з половиною тисяч вболівальників.

Славія – Динамо – відео голів

Нагадаємо, Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Славією.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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Славія Прага - Динамо Динамо Динамо Ліга чемпіонів Славія Прага Славія Прага
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