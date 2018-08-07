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Славія – Динамо: у Празі киян підтримають 1095 уболівальників

18:35 262 Читать на русском
Славія – Динамо: у Празі киян підтримають 1095 уболівальників
Тренування Динамо / фото: твіттер ФК Динамо

Київське Динамо не залишиться без підтримки у сьогоднішньому матчі проти Славії.

У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі Славією в Празі Динамо підтримають 1 095 фанатів, повідомляє Динамоманія.

Славія – Динамо: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Квота київського клубу викуплена на 100%, тому не всі бажаючі зможуть потрапити на трибуни. Відзначимо, що стадіон чеської команди Еден Арена вміщує 21 тисячу глядачів.

Матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо розпочнеться сьогодні о 20:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
до матчу
1
год
:
21
хв
Динамо
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