Славія приймала Арсенал в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Арбітр скасував швидкий гол Арсенала, що дуже потішило чехів, але радіти їм судилось недовго.

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Ще до перерви лондонці тричі зуміли відзначитись у воротах господарів. У другому таймі підопічні Артети вже не були такими активними, але контролювали гру. Крапку у протистоянні поставив Александр Ляказетт, оформивши дубль.

Таким чином Арсенал впевнено проходить у півфінал, де зустрінеться з Вільяреалом.

Арсенал став півфіналістом Ліги Європи, розтрощивши Славію у Празі