Славія – Арсенал – 0:4 – відео голів та огляд матчу
00:35 - Читать на русском
Славія приймала Арсенал в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
завершено
Ніколя Пепе 18’
Букайо Сака 24’
18’ Ніколя Пепе
24’ Букайо Сака
Арбітр скасував швидкий гол Арсенала, що дуже потішило чехів, але радіти їм судилось недовго.
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Ще до перерви лондонці тричі зуміли відзначитись у воротах господарів. У другому таймі підопічні Артети вже не були такими активними, але контролювали гру. Крапку у протистоянні поставив Александр Ляказетт, оформивши дубль.
Таким чином Арсенал впевнено проходить у півфінал, де зустрінеться з Вільяреалом.
Арсенал став півфіналістом Ліги Європи, розтрощивши Славію у Празі
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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