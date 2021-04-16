Славия принимала Арсенал в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Арбитр отменил быстрый гол Арсенала, что очень порадовало чехов, но радоваться им было суждено недолго.

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Еще до перерыва лондонцы трижды сумели отличиться в воротах хозяев. Во втором тайме подопечные Артеты уже не были такими активными, но контролировали игру. Точку в противостоянии поставил Александр Ляказетт, оформив дубль.

Таким образом Арсенал уверенно проходит в полуфинал, где встретится с Вильярреалом.

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