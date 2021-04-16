Славия – Арсенал – 0:4 – видео голов и обзор матча
00:35 - Читати українською
Славия принимала Арсенал в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
завершено
Николя Пепе 18’
Букайо Сака 24’
18’ Николя Пепе
24’ Букайо Сака
Арбитр отменил быстрый гол Арсенала, что очень порадовало чехов, но радоваться им было суждено недолго.
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Еще до перерыва лондонцы трижды сумели отличиться в воротах хозяев. Во втором тайме подопечные Артеты уже не были такими активными, но контролировали игру. Точку в противостоянии поставил Александр Ляказетт, оформив дубль.
Таким образом Арсенал уверенно проходит в полуфинал, где встретится с Вильярреалом.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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