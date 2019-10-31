Скрипник задоволений діями гравців Зорі у матчі з Олександрією, незважаючи на виліт із Кубка України

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від зустрічі 1/8 фіналу Кубка України проти Олександрії (1:1, пен. 4:5).

"Грали команди, які достойно виступають в чемпіонаті. Суперник проводив ротацію. Ми теж. У порівнянні з минулим матчем у нас було 5 замін.

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Подивилися на хлопців, які не брали участі в останньому матчі. Задоволений, їхніми діями. Грали на виїзді проти команди, яка виступає в Лізі Європи. Програли по пенальті. Прикро, звичайно. Але більше шкода витрачених сил. Бувають і страшніші драми.

Головне, що всі обійшлися без травм. Шкода, що не змогли пройти далі", – цитує Скрипника офіційний сайт клубу.

Після 12-ти турів УПЛ Зоря перебуває на 4-й сходинці, маючи в активі 22 очки.

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