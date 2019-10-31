Скрипник доволен действиями игроков Зари в матче с Александрией, несмотря на вылет из Кубка Украины

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями от встречи 1/8 финала Кубка Украины против Александрии (1:1, пен. 4:5).

"Играли команды, которые достойно выступают в чемпионате. Соперник проводил ротацию. Мы тоже. По сравнению с прошлым матчем у нас было 5 замен.

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Посмотрели на ребят, которые не принимали участия в последнем матче. Доволен, их действиями. Играли на выезде против команды, которая выступает в Лиге Европы. Проиграли по пенальти. Обидно, конечно. Но больше жаль потраченных сил. Бывают и более страшные драмы.

Главное, что все обошлись без травм. Жаль, что не смогли пройти дальше", – цитирует Скрипника официальный сайт клуба.

После 12-ти туров УПЛ Заря находится на 4-м месте, имея в активе 22 очка.

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