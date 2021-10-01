"Програвати ніхто не любить, особливо з таким рахунком. Але краще ми будемо грати такі ігри, з топовими суперниками, ніж просто дивитися їх по телевізору. Ми грамотно грали, але дійсно відчувається різниця – це все було видно на футбольному полі, єдиноборства, мислення, швидкість.

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Але повторюся, краще, в такі моменти, самим бути на футбольному полі. Не склалася у нас європейська осінь. Як би нас не засуджували, але ми робили все, що було в наших силах. Будемо далі боротися і працювати, щоб досягти результатів.

У нас немає байдужих гравців на полі. Майстерність розвивається, її просто так не можна ніде купити або знайти. У нас не такий великий бюджет в команді, щоб накупити велику кількість гравців і вимагати від них колосальних дій. У нас команда самобутня, молода, але так само є і досвід, якого, на жаль, поки не вистачає, щоб протистояти таким суперникам. Будемо працювати і розвивати наші якості, по-іншому ніяк", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, після двох турів команда Скрипника йде у Лізі конференцій без очок і посідає у турнірній таблиці групи С останню сходинку. Лідирує у квартеті Рома (6 очок), далі розташувались Буде-Глімт (4 пункти) і ЦСКА Софія (1 бал).

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