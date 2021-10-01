"Проигрывать никто не любит, особенно с таким счетом. Но лучше мы будем играть такие игры, с топовыми соперниками, чем просто смотреть их по телевизору. Мы грамотно играли, но действительно ощущается разница – это все было видно на футбольном поле, единоборства, мышление, скорость.

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Но повторюсь, лучше, в такие моменты, самим быть на футбольном поле. Не сложилась у нас европейская осень. Как бы нас не осуждали, но мы делали все, что было в наших силах. Будем дальше бороться и работать, чтобы достичь результатов.

У нас нет равнодушных игроков на поле. Мастерство развивается, его просто так нельзя нигде купить или найти. У нас не такой большой бюджет в команде, чтобы накупить большое количество игроков и требовать от них колоссальных действий. У нас команда самобытная, молодая, но так же есть и опыт, которого, к сожалению, пока не хватает, чтобы противостоять таким соперникам. Будем работать и развивать наши качества, по-другому никак", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, после двух туров команда Скрипника идет в Лиге конференций без очков и занимает в турнирной таблице группы С последнюю строчку. Лидирует в квартете Рома (6 очков), далее расположились Будё-Глимт (4 пункта) и ЦСКА (1 балл).

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