"Помиляємося у простих ситуаціях. Потім важко виправляти їх. Голи всі залетіли. Ми це все розбирали, все це тренер нам розказував, але ми наступаємо на ті ж граблі.

Зоря – Рома – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Клас футболістів все-таки відчувається. Хотілося б про себе говорити, але скажу про Рому: всі їхні атаки, всі голи були забиті через наші помилки. Ми вийшли з шаленим бажанням грати, тренеру навіть не треба налаштовувати футболістів на такі команди. Ми ж рік граємо, щоб зустрічатися в єврокубках з такими командами. Бажання переповнює.

Не вважаю, що ми зіграли на тому рівні, на якому можемо. Це впадає у вічі. Кажу зараз за себе. Налаштовувалися на зовсім іншу гру. Собою точно незадоволений. Є над чим працювати. Будемо показувати у наступному матчі. Було багато помилок в центрі поля у простих ситуаціях, де не можна цього робити. Дивишся, як у них капітан Пеллегріні з м'ячем вправляється і розумієш, чому він грає в Ромі, хоча він на рік молодший за мене. Є на кого дивитися, у кого брати приклад, вчитися. Всі ж хочуть грати в Європі. А на даний момент рівень – вони сильніші, це потрібно визнати. Треба працювати у цьому напрямку, щоб грати з такими командами на рівних.

Вважаю, різниця у класі зараз дуже велика. Не скажу, що сильно поступалися, але рахунок на табло, ніхто не буде сперечатися з цим. Такі мікроепізоди в обороні, атаці. Ось нам не вистачало останньої передачі. А у них два голи – остання передача в ногу. Це нас відрізняє від таких європейських команд. Рівень відчувається, в порівнянні з Україною. І фізично, і психологічно люди краще готові", – сказав Кабаєв у коментарі Megogo.

Нагадаємо, після двох турів команда Скрипника йде у Лізі конференцій без очок і посідає у турнірній таблиці групи С останню сходинку. Лідирує у квартеті Рома (6 очок), далі розташували Буде-Глімт (4 пункти) і ЦСКА Софія (1 бал).

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