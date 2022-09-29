Головний тренер збірної України Олександр Петраков був спокійним у спілкуванні з футболістами після поєдинку з Шотландією (0:0).

Одразу після фінального свистка у Кракові наставник "синьо-жовтих" виголосив коротку промову до гравців. Поводився він у рази спокійніше, ніж на пресконференції кількома хвилинами пізніше.

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"Це футбол, це спорт. Хтось виграє, а хтось не проходить далі. Ви зробили все, що могли. Жодних претензій. Я вдячний вам за гру і за роботу", – звернувся Петраков російською до похмурих гравців.

Нагадаємо, нічия з Шотландією не дозволила збірній України повернутись в еліту Ліги націй. Також цього року головна команда країни зупинилась за крок до виходу на ЧС-2022.

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