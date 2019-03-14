Скоулз покинув посаду головного тренера Олдхема, пропрацювавши у клубі лише місяць

Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз більше не головний тренер Олдхема.

"Я сподівався пропрацювати тренером клубу, який я підтримував все своє життя, хоча б початковий термін дії свого контракту.

Скоулз очолив Олдхем – він вболіває за нього з дитинства

Але як тільки я взявся до роботи, на жаль, стало зрозуміло, що я не зможу діяти так, як хотів, і так, як мене змусили повірити, що це буде", – цитує Скоулза Squawka.

Нагадаємо, Скоулз очолив клуб з 4 за силою англійського дивізіону лише 11-го лютого. За цей час команда зіграла 7 матчів, здобула одну перемогу та по три рази зіграла внічию та програла.

"Ми продали гравців на 150 мільйонів". Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського