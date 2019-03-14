Скоулз покинул пост главного тренера Олдхэма, проработав в клубе всего месяц

Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз больше не главный тренер Олдхэма.

"Я надеялся проработать тренером клуба, который я поддерживал всю свою жизнь, хотя бы первоначальный срок действия своего контракта.

Скоулз возглавил Олдхэм – он болеет за него с детства

Но как только я приступил к работе, к сожалению, стало понятно, что я не смогу действовать так, как хотел, и так, как меня заставили поверить, что это будет", – цитирует Скоулза Squawka.

Напомним, Скоулз возглавил клуб с 4 по силе английского дивизиона лишь 11 февраля. За это время команда сыграла 7 матчей, одержала одну победу и по три раза сыграла вничью и проиграла.

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