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Скоулз очолив Олдхем – він вболіває за нього з дитинства

11 лютого 15:18 755 Читать на русском
Скоулз очолив Олдхем – він вболіває за нього з дитинства
Пол Скоулз (праворуч) / ФК Олдхем

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз приступив до самостійної тренерської роботи. "Рудий принц" очолив клуб 4-го дивізіону Олдхем.

44-річний екс-гравець збірної Англії приступив до роботи з "Латікс", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Скоулз підписав контракт на 1,5 роки, до літа 2020-го. Його помічником буде екс-тренер Олдхема Майк Пріст. До слова, Олдхем – улюблений клуб дитинства Скоулза й він продовжував слідкувати за іграми клубу навіть у період виступів за Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що Пол Скоулз усю 20-річну професійну кар'єру провів у МЮ та завоював у складі манкуніанців 25 трофеїв. У 2015 році він тимчасово виконував обов'язки головного тренера напіваматорського Солфорд Сіті. Олдхем наразі йде на 14-й сходинці в Лізі 2 і відстає від зони плей-офф на 9 очок.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Пол Скоулз Пол Скоулз Олдхем Олдхем
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