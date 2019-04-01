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Скандал з натуралізацією Мораєса: сюжет Профутболу

08:50 2262 Читать на русском
Скандал з натуралізацією Мораєса: сюжет Профутболу
Жуніор Мораєс / ФФУ

Програма Профутбол зробила сюжет на тему скандальної натуралізації нападника Шахтаря Жуніора Мораєса.

Програма Профутбол на каналі 2+2 спробувала вияснити, чи покарають збірну України за натуралізацію Жуніора Мораєса.

ФФУ не консультувалась з УЄФА щодо натуралізації Мораєса, – Record

Журналісти розглянули регламент ФІФА стосовно 5 безперервних років проживання на території країни для отримання права виступати за національну команду.

Нагадаємо, федерації футболу Португалії та Люксембурга вже подали скаргу в УЄФА, у разі програшу "жовто-сині" ризикують отримати 2 технічні поразки.

Теги
Профутбол Відеоновини Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Португалія Португалія Україна Україна Люксембург Люксембург Збірна України
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