Скандал з натуралізацією Мораєса: сюжет Профутболу

Програма Профутбол зробила сюжет на тему скандальної натуралізації нападника Шахтаря Жуніора Мораєса.

Програма Профутбол на каналі 2+2 спробувала вияснити, чи покарають збірну України за натуралізацію Жуніора Мораєса.

ФФУ не консультувалась з УЄФА щодо натуралізації Мораєса, – Record

Журналісти розглянули регламент ФІФА стосовно 5 безперервних років проживання на території країни для отримання права виступати за національну команду.

Нагадаємо, федерації футболу Португалії та Люксембурга вже подали скаргу в УЄФА, у разі програшу "жовто-сині" ризикують отримати 2 технічні поразки.